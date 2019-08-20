Белгородский завод «Сырного дома» резко увеличил прибыль в 2018 году

По итогам 2018 года ООО «Ровеньки-маслосырзавод», структура воронежской молочно-производственной компании «Сырный дом» в Белгородской области, получило 20,96 млн руб. чистой прибыли по РСБУ. Как сообщает «Интерфакс», показатель увеличился в 79 раз по сравнению с 2017 годом.

Выручка маслосырзавода в 2018-м выросла в 1,7 раза, до 3,9 млрд руб. Себестоимость проданных товаров, продукции и услуг увеличилась в 1,6 раза — до 3,5 млрд руб. В результате компанияы получила 148,8 млн руб. прибыли против убытка в 2017-м.

Напомним, до конца 2020 года производство масла в ООО «Ровеньки-маслосырзавод» должно пройти модернизацию, в результате мощность может вырасти с 10 до 20 т в сутки. На этом же предприятии также проводится модернизация площадки по выпуску цельномолочной продукции, цель которой — увеличение мощности с 50 до 100 т в сутки. Она должна завершиться к сентябрю 2019 года. Выпуск мягких сыров может вырасти с 20 до 40 т в сутки за счет модернизации, проводимой до октября 2020 года.

Подробнее о модернизации предприятия — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников