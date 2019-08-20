Завершен открытый отбор на должности советников губернатора Петербурга

В Петербурге завершился последний этап открытого отбора соискателей на должности советников губернатора города. Претенденты прошли финальное собеседование с врио губернатора Александром Бегловым, по результатам которого его советниками стали победитель конкурса педагогических достижений Петербурга 2018 года Ольга Максимова и начальник учебно-консультационного центра СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "Контакт"» Павел Горюнов, сообщает пресс-служба Смольного.

К своим обязанностям новые советники приступят в сентябре.

Напомним, что отбор соискателей стал частью анонсированной ранее властями Петербурга программы «35 на 35», в рамках которой не менее 35% должностей на госслужбе и в подведомственных учреждениях планируется отдать молодым людям в возрасте до 35 лет.