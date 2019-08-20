Обозреватель "Ъ FM" Светлана Бардина рассказывает о том, как развивается квартал «Москва-Сити» и какие лоты здесь пользуются популярностью.

В деловом квартале «Москва-Сити» еще не все стройки завершены, но он сам уже претерпел множество изменений. Менялись проектные решения и компании-застройщики, его называли «градостроительной ошибкой» и «московским Манхэттеном». Офисы и апартаменты в них то продавались активно, то спрос вдруг почти сходил на нет. И, тем не менее, квартал развивается. И вот уже брокеры дают отчеты, что апартаменты здесь подорожали на 33%.

По данным аналитиков Knight Frank, в первом полугодии квадратный метр проданных апартаментов в «Москва-Сити» подорожал на 19% и составил чуть более 552 тыс. руб. При этом средний бюджет покупки вырос на 33% и достиг 47,5 млн руб. (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Относительно недорогие лоты разобрали. Как в таких случаях говорится, произошло активное вымывание доступного предложения. И это поспособствовало не только росту цен, но также и снижению количества предлагаемых вариантов в локации за год на 24%. Но все снова может измениться. На локальный рынок ожидается выход более 2 тыс. квартир и апартаментов в трех новых проектах.

Статистика же по проданным апартаментам за полгода сегодня такова: реализовано 167 лотов. Самыми востребованными стали варианты площадью 50-100 кв. м — на них пришлось почти 74% всех приобретенных за полугодие апартаментов в «Москва-Сити». В структуре по бюджету покупки наибольшая доля приходилась на сделки с бюджетом от 30 млн до 60 млн руб.

Всего же объем предложения апартаментов на первичном рынке делового квартала «Москва-Сити» составил 698 лотов совокупной площадью 79,5 тыс. кв. м.