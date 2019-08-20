20 августа, вторник
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Ferrari покажет новую модель в ноябре

Компания Ferrari представит новую модель в ноябре 2019 года, сообщает Automotive News со ссылкой на главу итальянского автопроизводителя Джона Элканна.

Как отметил господин Элканн, новинка класса GT будет выпущена с прицелом на комфорт и удобство дальних путешествий. Ожидается, что автомобиль оснастят гибридной бензо-электрической силовой установкой на базе турбированного V6.

Напомним, последней на сегодняшний день новинкой Ferrari стал 1000-сильный гибрид SF90 Stradale, представленный в мае 2019 года.

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