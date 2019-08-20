В «Россети Волга» называют заявление о банкротстве безосновательным

В ПАО «МРСК Волги» («Россети Волга») не видят оснований для возбуждения процедуры банкротства компании. Как сообщили «Ъ-Средняя Волга» в ПАО, признание естественной монополии несостоятельной может произойти только при наличии ряда обстоятельств.

В «МРСК Волги» отметили, что банкротство компании может быть запущено только при наличии задолженности с его стороны в размере не менее 1 млн руб. Денежные требования к субъекту естественной монополии должны быть не исполнены последним в течение шести месяцев, в том числе в рамках исполнительного производства.

«Несмотря на то, что право на подачу заявления о признании должника (субъекта естественной монополии) банкротом возникает через шесть месяцев с момента вступления решения суда в силу, после проведения всех необходимых процедур для взыскания задолженности, пензенская землеустроительная компания поторопилась подать заявление о банкротстве. Исходя из требований закона нарушение указанных условий влечет отказ в принятии судом заявления о признании ответчика банкротом. Фактически разногласия двух хозяйствующих субъектов, инициированных ООО „Пенза ГПС“, находящегося в настоящее время в процессе ликвидации, безосновательно вышел за рамки судебного разбирательства по данному спору»,— пояснили в обществе.

ПАО «МРСК Волги» рассматривает вопрос об обжаловании решения Арбитражного суда Пензенской области, в соответствии с которым ПАО должно выплатить ООО «Пенза ГПС» 466,3 тыс. руб.

Сергей Петунин