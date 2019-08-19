Подано заявление о банкротстве «МРСК Волги» из-за долга в 466 тысяч рублей

Пензенское ООО «Пенза ГПС» обратилось в арбитражный суд Саратовской области с заявлением о банкротстве ПАО «МРСК Волги». Согласно материалам дела, сетевая компания задолжала 466,3 тыс. руб.

Подробностей дела пока нет. Ранее ООО «Пенза ГПС» выиграло дело у филиала ПАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго». С 2016 по 2018 годы «Пенза ГПС» производило кадастровые работы по установлению и описанию границ охранных зон и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под электросетевыми объектами напряжением.

В июне этого года арбитражный суд Пензенской области присудил филиалу «МРСК Волги» выплатить истцу 466,3 тыс. руб. 16 августа иск устоял в апелляционной инстанции.

Сергей Петунин