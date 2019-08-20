Ремонтом дорожно-строительных объектов в Удмуртии может заняться корпорация из Китая

Премьер Удмуртии Ярослав Семенов провел рабочую встречу с представителями «Китайской корпорации по строительству дорог и мостов». Корпорация рассматривать возможности участия в проектах республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Регион у нас открыт. Мы крайне заинтересованы видеть вас в числе наших подрядчиков. Главное — в рамках сотрудничества должны быть соблюдены все конкурентные процедуры»,— отметил господин Семенов. Премьер ознакомил представителей корпорации с дорожно-строительными объектами Удмуртии, а также рассказал о реализуемых проектах в 2019 году. Он подчеркнул, что республика планирует из года в год наращивать объёмы дорожного строительства

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии намерены привлечь компанию из Китая к укладке асфальта на границе региона с Кировской областью. Кроме того, в мае 2019 года республика подписала два соглашения с народными правительствами провинции Сычуань и города Чунцин в Китае. Стороны будут сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.