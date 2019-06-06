Удмуртия планирует привлечь к строительству дорог компанию из Китая

Власти Удмуртии намерены привлечь компанию из Китая к укладке асфальта на границе региона с Кировской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

«Ведем переговоры с Китаем, чтобы они профинансировали и сами выполнили работу по укладке асфальта на очень важном направлении, у нас не хватает на это денег, но есть участки, которые мы сегодня доделаем, допустим между Удмуртией через Ярский район с Кировской областью, это будет прирост с точки зрения экономики для севера республики. Также представители Китая на форуме Волга-Янцзы в Чебоксарах интересовались железнодорожным узлом в Глазове, у нас же прямая ветка идет Москва-Пекин через Глазов. Мы сейчас отрабатываем эту тему»,— заявил глава Удмуртии.

Напомним, что в мае 2019 года республика подписала два соглашения с народными правительствами провинции Сычуань и города Чунцин в Китае. Стороны будут сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.