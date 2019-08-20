Время работы общественного транспорта в Казани увеличится из-за WorldSkills

Режим работы некоторых автобусных, одного троллейбусного и двух трамвайных маршрутов, которые едут через железнодорожный вокзал «Казань-1», изменится в столице Татарстана с 23 по 27 августа из-за проведения мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills. Транспорт будет курсировать с 4:30 до 23:30, говорится в сообщении мэрии.

В будние дни троллейбусы, автобусы и трамваи курсируют в Казани с 6:00 до 22:00. Изменения произойдут в связи с необходимостью доставки волонтеров мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills к железнодорожному вокзалу «Казань-1» к 6.00 и посадки их на электропоезд, который едет к международному выставочному центру «Казань Экспо», уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Татарстане из-за проведения WorldSkills изменится расписание движения поездов.

"Ъ-Казань"