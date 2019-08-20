В «РВК-Воронеж» прокомментировали возможную покупку ЛОС

В ООО «РВК-Воронеж», концессионере водопроводов и канализации в областном центре, прокомментировали “Ъ-Черноземье” возможную покупку у местных предпринимателей Левобережных очистных сооружений (ЛОС). «Компания действительно рассматривает различные организационные сценарии по взаимодействию с ЛОС, но при этом говорить о каких-либо финальных решениях и сделках — преждевременно»,— сказали в РВК, отметив, что «активно вовлечены в работу по устранению запахов в городе».

Напомним, о намерениях «РВК-Воронеж» (входит в ГК «Водоканал», структуру «Альфа-групп») приобрести Левобережные очистные сооружения “Ъ-Черноземье” рассказали несколько источников в региональной власти и на местном коммунальном рынке. По словам одного из них, стороны уже провели предварительное обсуждение сделки.

Подробнее о возможной сделке — в материале “Ъ-Черноземье” «"РВК-Воронеж" идет на запах».

Сергей Калашников