Авиакомпании сокращают рейсы из саратовского аэропорта

Часть авиакомпаний, осуществляющих рейсы из Саратова сократили количество перелетов. По информации “Ъ-Средняя Волга”, речь идет об «Аэрофлоте», компаниях «Сибирь» (S7) и «Руслайн».

Авиакомпании сокращают перелеты в связи с высокими тарифами на аэропортовое обслуживание. В департаменте по стратегическим коммуникациям саратовского аэропорта сказали, что пока ничего не знают о планах перевозчиков сократить рейсы.

Подробности о новом саратовском аэропорте читайте в материале “Ъ-Средняя Волга”.

Сергей Петунин