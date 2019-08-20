Удмуртия заняла 4-е место среди регионов России по снижению рождаемости

По итогам первого полугодия 2019 года в Удмуртии родилось 7,13 тыс. детей. Это на 13,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Росстат. Так, республика заняла 4-е место среди регионов России по снижению рождаемости. На трех первых строчках расположились Московская область, Чукотский АО и Калужская область. Рождаемость в этих регионах снизилась на 19,6%, 17% и 14,4%.

В целом по России рождаемость за полугодие сократилась на 8,1%. За обозначенный период в стране родилось 719,65 тыс. детей, годом ранее — 782,75 тыс. Рост рождаемости отметили лишь в Москве и Карачаево-Черкессии — он составил 5,9% и 4,7% соответственно. Естественная убыль населения за январь-июнь увеличилась на 21,1% и составила 198,8 тыс. чел. В Удмуртии этот показатель вырос на 60% и достиг значения в 1,91 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что по итогам полугодия Удмуртия заняла 3-е место среди регионов России по росту числа разводов. Количество расторгнутых браков в Удмуртии по сравнению с прошлым годом выросло на 0,6%.