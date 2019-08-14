По итогам первого полугодия 2019 года Удмуртия заняла 3-е место среди регионов России по росту числа разводов. Количество расторгнутых браков в Удмуртии по сравнению с прошлым годом выросло на 0,6%. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Росстат. Наибольший рост числа разводов отметили в Карелии в Ненецком АО — 7,7% и 3,6% соответственно.

В целом по стране количество расторгнутых браков за обозначенный период снизилось на 21,8%. Число заключенных браков также сократилось на 12,6%.

По данным Удмуртстата, за первые пять месяцев текущего года в Удмуртии зарегистрировали 2,19 тыс. браков, что на 162 меньше, чем в январе-мае 2018 года. Число разводов выросло на 37 и составило 2.2 тыс.