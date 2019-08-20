РБК: платежная система «Мир» понизила тарифы за эквайринг для такси и магазинов одежды

Национальная платежная система «Мир» с 1 октября снижает тарифы при оплате картами для такси, а также магазинов детской и взрослой одежды, игрушек и товаров для дома. Информация об этом содержится в информационном бюллетене для банков, пишет РБК.

Для такси и аренды лимузинов эквайринг устанавливается на уровне 1%. Магазины взрослой и детской одежды, игрушек, мебели, товаров для дома и садоводства будут платить межбанковскую комиссию от 0,8% до 1%. Чтобы воспользоваться пониженной ставкой, ретейлерам необходимо стать участниками программы лояльности «Мир», говорится в письме.

Накануне “Ъ” сообщал, что платежные системы «Мир», MasterCard и Visa разослали банкам документы с указанием пониженных тарифов при оплате картами социально значимых и крупных покупок, которые начнут действовать с 1 октября. Платежная система Visa разослала банкам аналогичный документ в середине июля. Серьезные расхождения в тарифах тоже возникли только в двух категориях — лечебные и образовательные учреждения.

Подробнее — в материале “Ъ” «Социально ответственные комиссии».