Покрас Лампас восстановит испорченную работу на Уралмаше 26 августа

Художник-каллиграф Покрас Лампас восстановит испорченную коммунальщиками работу в Екатеринбурге 26 августа. Об этом сообщила координатор фестиваля Stenograffia, в рамках которого была создана работа, Анна Клец.

«Сейчас мы укладываем асфальт для создания пешеходной дорожки, а потом поверх будет Лампас восстанавливать работу. Краска местами облупилась, но будем реставрировать. Хотим успеть в этом году. Покрас Лампас приедет 26 августа»,— рассказала госпожа Клец (цитата по ТАСС).

Покрас Лампас расписал площадь Первой пятилетки на Уралмаше в рамках фестиваля Stenograffia, который прошел в Екатеринбурге с 5 по 7 июля. На площади более 6,6 тыc. кв.м при помощи 20 волонтеров художник создал супрематический крест. Позже коммунальные службы Екатеринбурга начали ремонт асфальта на площади и залили часть арт-объекта гудроном, после чего работы остановили. Ситуация возмутила общественность и властей. В горадминистрации виновных пообещали наказать.

Позже Директор музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале Оксана Иванова обратилась в прокуратуру с просьбой проверить работу художника.