В бюджете Кубани заложат средства на выкуп социальных объектов в Краснодаре

Согласно находящемуся в процессе разработки генеральному плану кубанской столицы, к 2040 году на территории Краснодара должно быть 211 школ, 101 поликлиника и 671 детский сад. В настоящее время земли для строительства этих объектов недостаточно. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил предусмотреть финансирование из регионального бюджета на выкуп участков для строительства школ и детсадов.

«На пять лет предусмотрите сумму для выкупа участков под школы и детские сады. Сумма большая, но это будет честно и результативно, – заявил господин Кондратьев.

Как уже сообщал “Ъ-Кубань”, в понедельник, 19 августа, в столице Кубани прошло совещание с представителями городских и краевых властей, посвященное разработке генерального плана города. В итоге была выбрана агломерационная модель развития Краснодара. Планируется, что к 2040 году в состав Краснодарской агломерации войдут Северский и Динский районы края, а также город Горячий Ключ. В самом краевом центре планируется создать промышленные зоны на городских окраинах, вдвое увеличить трамвайную сеть, а также создать перехватывающие парковки, чтобы пересадить автомобилистов на общественный транспорт.

Василий Хитрых