Горячий Ключ и Северский с Динским районы в перспективе войдут в Краснодарскую агломерацию

До 2040 года город Горячий Ключ, а также Северский и Динский районы Кубани войдут в состав Краснодарской агломерации. Эта информация прозвучала на заседании общественного градостроительного совета под председательством главы региона.

Вениамин Кондратьев акцентировал внимание на индустриальном развитии Краснодара. По его словам, в новом генплане кубанской столицы важно закрепить действующие промзоны, исключив их застройку жилыми домами. Промышленные зоны должны быть сосредоточены на окраинах агломерации.

Управляющий директор НИИ перспективного градостроительства, который занимается разработкой генплана, Павел Спирин сообщил, что улично-дорожная сеть Краснодара будет встроена в схему планирования региональных дорог и связана с участками федеральных трасс. Будут создаваться закольцованные дублирующие варианты маршрутов, чтобы разгрузить город. Трамвайная сеть города в перспективе увеличится в два раза. Кроме того, планируется создание перехватывающих зон для большей востребованности общественного транспорта.

Документ для согласования с профильными министерствами и ведомствами должны подготовить к концу текущего года.

Василий Хитрых