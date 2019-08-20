У избившего в Анапе работницу тира мужчины за долги забрали гидроцикл

Судебные приставы арестовали гидроцикл у мужчины, который оскорблял, а после рассек лоб девушке, работающей в тире на пляже Большого Утриша. Как сообщили в УФССП по краю, должник из Крымска подрабатывал извозом отдыхающих по акватории Черного моря и уже был осужден за аналогичное преступление. Суд постановил ему выплатить более 80 тыс. руб., однако, осужденный не исполнил данное решение, за что и лишился имущества. По инциденту с сотрудницей тира решение еще не вынесено, мужчина находится в изоляторе временного содержания.

В краевой службе судебных приставов сообщили, что помимо ареста гидроцикла, принадлежащего должнику на праве собственности, сотрудники ведомства выехали в Крымск и составили акт описи и ареста имущества мужчины. Вскоре после этого супруга должника явилась в отдел и погасила имеющуюся задолженность в размере 84 713 руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, инцидент с избиением сотрудницы тира на Большом Утрише произошел вечером 11 августа. Девушка, работающая в тире, уже закрывала стрелковое заведение, когда к ней подошла компания мужчин, один из которых потребовал дать ему пострелять. Сотрудница отказала, мотивируя это тем, что мужчина пьян, однако, нетрезвый посетитель начал крушить все вокруг, оскорблять девушку нецензурной бранью, плюнул в нее, а после с силой бросил духовую винтовку. Все это запечатлела камера наружного наблюдения. Сотрудница тира после инцидента сняла побои и обратилась в полицию. В отношении 39-летнего жителя Крымска возбуждено уголовное дело за причинение легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Дмитрий Михеенко