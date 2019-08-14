На избившего сотрудницу тира в Анапе мужчину возбудили уголовное дело

Полицейские установили личность мужчины, который утроил конфликт с работницей тира на пляже Большого Утриша в минувшее воскресенье, 11 августа. Им оказался 39-летний житель Крымского района. В отношении него возбуждено уголовное дело за причинение легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ). Обидчику молодой девушки грозит до двух лет лишения свободы.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, вечером, когда девушка, работающая в тире на Большом Утрише уже закрывала стрелковое заведение, к ней подошла компания мужчин, один из которых потребовал дать ему пострелять. Сотрудница отказала, мотивируя это тем, что мужчина пьяный и может начать стрелять не только по мишеням. Однако нетрезвый посетитель начал крушить все вокруг, оскорблять девушку нецензурной бранью, плюнул в нее, а после с силой бросил духовое ружье, чем рассек ей лоб и причинил другие телесные повреждения. Все это запечатлела камера наружного наблюдения.

Сотрудница тира после инцидента сняла побои и обратилась в полицию, где ее обращение зарегистрировали и посоветовали для большего резонанса разместить видео и пост о произошедшем в социальных сетях.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Дмитрий Михеенко