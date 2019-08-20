Для перевозки участников WorldSkills в Казани купили 80 комфортабельных автобусов

Специально для перевозки участников мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills, который пройдет в Казани с 22 по 27 августа, были куплены 80 комфортабельных 50-местных автобусов. Все они будут забрендированы. Об этом заявил замглавы минтранса Татарстана Андрей Егоров, говорится в сообщении мэрии города.

Всего для перевозки участников WorldSkills планируется задействовать 202 автобуса туристического типа и 99 легковых автомобилей различных классов. Организаторы предусмотрели 26 основных и 27 резервных протокольных маршрутов.

Организованные группы людей будут доставлять на«Казань Экспо» через точки сбора, которые разместят на территории Казанской академии тенниса и выставочного центра «Казанская ярмарка» и железнодорожного вокзала. Всех остальных планируют бесплатно доставлять шаттлами: от станции метро «Дубравная», парковки «Леруа Мерлен» на Оренбургском тракте и ТЦ «Мега».

Ранее сообщалось, что на WorldSkills в Казань прибудут более 200 тыс. человек.

"Ъ-Казань"