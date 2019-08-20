Директор «Ленкома» подтвердил госпитализацию Марка Захарова

Режиссер и художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров доставлен в одну из московских больниц с подозрением на воспаление легких, рассказал ТАСС директор театра Марк Варшавер. По его словам, «ничего страшного нет», но врачам нужно еще провести анализы для подтверждения диагноза 85-летнего режиссера.

Господин Варшавер добавил, что, по мнению врачей, Марка Захарова могут выписать в течение двух-трех дней. «Есть подозрения на воспаление легких, но это может подтвердить только клинический анализ, который сейчас будет сделан. Мы надеемся, что (Марк Захаров.— “Ъ”) отделался легким испугом»,— рассказал директор «Ленкома».

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что господин Захаров находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Марк Захаров стал главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола в 1973 году. Под его руководством было поставлено более 40 спектаклей. Также он снял несколько кинофильмов, в числе которых «12 стульев» (1976), «Обыкновенное чудо» (1978), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Формула любви» (1984). Является лауреатом трех Государственных премий России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».