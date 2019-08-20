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Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ   |  купить фото

РЕН ТВ сообщил о госпитализации Марка Захарова

Режиссер и худрук театра «Ленком» Марк Захаров госпитализирован в Москве. Как сообщает РЕН ТВ, он находится в реанимации.

По предварительным данным, у 85-летнего режиссера диагностировали двустороннее воспаление легких. Состояние господина Захарова оценивается как тяжелое, но стабильное.

Марк Захаров стал главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола в 1973 году. Среди его работ как кинорежиссера — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви».

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