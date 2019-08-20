Минэкономики: аварийность не связана с числом частных камер на дороге

Минэкономики отрицает, что частные камеры ставят в местах с наибольшим числом нарушений ПДД, а не в местах концентрации аварий. Генпрокуратура ранее выражала беспокойство тем, что комплексы фиксации нарушений стали «источником дохода» для частных компаний, получающих до 90% сумм от выписанных штрафов. В ведомстве призвали проверить «законность и справедливость таких концессий»

Как сообщает РБК со ссылкой на доклад Минэкономики, направленный в правительство, при установке камер по концессиям аварийность в среднем снижается на 19%. При этом на дорогах, где стоят государственные камеры с фиксированной оплатой услуг, этот показатель не превышает 15%. «В результате реализации всех соглашений, в которых размер платы публичной стороны зависит от количества собранных штрафов, аварийность снизилась на уровень выше среднего»,— уточнили в ведомстве.

Министерство также заявило о связи аварийности со степенью конкуренции при выборе концессионеров. Как уточняет ведомство, в контрактах, где исполнитель выбирался конкурентным путем, число аварий в среднем снизилось на 17,7%. В соглашениях, на заключение которых претендовала только одна компания, число ДТП уменьшилось на 11%.

Государство тратит на обслуживание и создание систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД 20,6 млрд руб., больше половины — 11,1 млрд руб.— уходит на концессии. Они помогают создать «комплексный объект», включающий также системы весогабаритного контроля, интеллектуальные системы управления дорожным движением, системы видеонаблюдения. Благодаря этому можно «экономить на масштабе», но такой подход не применяется для госконтрактов, уточняет Минэкономики. В Минтрансе от комментариев отказались.

Напомним, ситуация с камерами обсуждалась на заседании проектного комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (его возглавляет господин Акимов). Было решено, что концессионные соглашения по обслуживанию дорожных камер будут заключать по новым правилам: размер платы компаниям из бюджета не будет зависеть от количества вынесенных штрафов.

Подробности — в публикации “Ъ” «По камерам нанесли штрафной удар».