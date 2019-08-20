В Петербурге откроется первое отделение реабилитации пациентов с рассеянным склерозом

В Петербурге откроется новое отделение медицинской реабилитации для оказания помощи пациентам с заболеваниями центральной нервной системы, органов чувств, опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. Оно расположится на базе СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31» на Крестовском острове и будет рассчитано на 35 мест, сообщили в пресс-службе Смольного.

Главной задачей отделения является наиболее полное восстановление утраченных возможностей организма. Центр рассеянного склероза, по сути, является единственным в России. Для пациентов он откроется с 1 сентября. Ежегодно своевременную помощь здесь смогут получать более 1 тыс. человек.

Ранее “Ъ-СПб” писал также, что до конца этого года новый медицинский комплекс с родильным отделением будет введен в эксплуатацию в Сестрорецке.