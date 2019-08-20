Генпрокуратура Украины заинтересовалась вмешательством в работу киевских судей

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала досудебное расследование из-за возможного незаконного вмешательства в работу судей окружного административного суда Киева (ОАСК) (ч. 2 ст. 376 УК Украины), сообщается на сайте суда. Соответствующее обращение судей было направлено в ГПУ и Высший совет правосудия в конце июля.

Поводом послужили обыски в помещениях суда, которые 26–27 июля провели сотрудники Управления специальных расследований ГПУ и Национального антикоррупционного бюро Украины. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщали, что по результатам предварительного расследования судей Окружного административного суда Киева заподозрили в создании искусственных препятствий работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины и ее членов, организации вынесения судьей заведомо неправосудного решения и вмешательстве в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей. Под подозрение попали три судьи ОАСК и судья Суворовского районного суда Одессы.

Отметим, что в окружении президента Украины Владимира Зеленского анонсировали «громкие разоблачения» чиновников-коррупционеров и ликвидацию схем, позволявших «воровать из бюджета миллионы долларов».

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Украинскую коррупцию ждет сеанс разоблачения».