В России в восемь раз выросло число дел о мошенничестве с электронными платежами

За шесть месяцев 2019 года число зарегистрированных дел по ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа) выросло почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 6 613. Резко выросло и число зарегистрированных дел по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) — на 27,6%, до 4 441 дела. Соответствующие данные приводятся в статистике Главного информационно-аналитического центра МВД, на которую ссылается РБК.

По информации МВД, в первом полугодии в производстве было 157 297 уголовных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Из них с января по июнь 2019-го зарегистрировано 105 681 дело. Это на 5,4% больше, чем за первые шесть месяцев 2018-го. Число переданных в суд дел снизилось на 5,8%, до 22 195. Количество дел, приостановленных из-за проблем с установлением обвиняемого, увеличилось на 6,3%, до 65 221 дела.

Также выросло число находившихся в производстве дел и материалов по преступлениям из гл. 22 УК РФ (ст. 169–200, преступления в сфере экономической деятельности) — на 11,4%, до 39 823 дел. Число зарегистрированных дел по экономическим статьям увеличилось на 7,7%, до 25 873. Количество дел по этим статьям, приостановленных из-за проблем с установлением обвиняемого, выросло на 19,1%, до 7 864.

Число дел по ст.199 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов и взносов с организаций) уменьшилось на 1,5%, до 2 178. Количество вновь возбужденных дел по этой статье снизилось на 7,9%, до 1 071.

Как сообщал Центробанк, объем несанкционированных операций с платежными картами в России в 2018 году вырос на 44% и составил 1,385 млрд руб. Количество таких мошеннических операций за прошлый год достигло 416,93 тыс., а средняя сумма одной несанкционированной операции выросла на 9,6%, до 3,32 тыс. руб. Большая часть хищений со счетов совершается после получения мошенниками несанкционированного прямого доступа к электронным средствам платежа. Кроме того, злоумышленники обманом могут заставить владельцев средств совершить перевод.

О рекомендациях ЦБ по борьбе с несанкционированными переводами между физлицами читайте в публикации “Ъ”.