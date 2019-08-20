МЧС: лесопожарная обстановка в Сибири и на Дальнем Востоке улучшается

Обстановка с лесными пожарами на территории Красноярского края, Иркутской области и Якутии стабилизируется, сообщает пресс-служба МЧС России. Авиация ведомства возвращена в пункты постоянной дислокации

По данным МЧС, всего на территории России продолжают действовать 202 очага природных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет. «Необходимо остановиться на вопросе методики учета и корректировки очагов и площадей природных пожаров»,— сказал первый замглавы МЧС Александр Чуприян на селекторном совещании в понедельник.

В зону задымления попадают 33 населенных пункта в Сибири и на Дальнем Востоке, указали в МЧС. По сведениям Роспотребнадзора, ПДК вредных веществ не зафиксировано.

Напомним, крупные лесные пожары бушуют в Сибири и на Дальнем Востоке с июля этого года. На территории Красноярского края, Иркутской области и Якутии действуют режимы чрезвычайной ситуации. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», к 19 августа в этих трех регионах активно тушили 41 лесной пожар на пройденной огнем площади 70 тыс. га. Всего в зонах контроля действовали 133 очага на площади 1,1 млн га, из них 800 тыс. га приходится на Якутию.

Как развивалась лесопожарная обстановка в Сибири — в материале “Ъ” «Пожары наступают»

Илья Николаев