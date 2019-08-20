Бахрейн объявил о присоединении к коалиции США в Персидском заливе

Власти Бахрейна объявили о том, что присоединятся к усилиям по охране судоходства в Персидском заливе, которые осуществляются под руководством США. В Бахрейне ценят «усилия США по поддержке региональной безопасности и стабильности».
«Король подтвердил участие Бахрейна в сохранении международной морской навигации и безопасности торговых коридоров»,— приводит AFP выдержку из сообщения властей. Что конкретно предпримет Бахрейн в рамках международных усилий, не говорится.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива (соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе). «Мы создаем коалицию, которая обеспечит работу морских путей»,— заявил он.
«Президент дал ясно понять: мы не хотим войны с Ираном, мы просто хотим, чтобы они отказались от террористической активности по всему миру»,— подчеркнул госсекретарь.
В свою очередь глава британского МИД Джереми Хант призвал созвать общеевропейскую миссию для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе. С инициативой Великобритании согласились Италия, Нидерланды и Франция.
О российском варианте концепции читайте в материале “Ъ” «Россия ударила концепцией по коалиции».
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