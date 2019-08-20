Twitter обвинила Пекин в давлении на протесты в Гонконге через соцсеть

Соцсеть Twitter считает, что Пекин через нее ведет кампанию, направленную против протестного движения в Гонконге. В этой связи были закрыты 200 тыс. учетных записей, имеющих отношение к нарушению политики компании.

«Они пытались посеять политическую рознь в Гонконге, занимаясь подрывом легитимности и политических позиций протестного движения на местах»,— заявили в соцсети.

В Гонконге с начала июня не прекращаются протесты. Поводом для возмущения граждан стал новый закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

Реакция Пекина на демонстрации ужесточается, там назвали протестующих террористами, а в пограничный город Шэньчжэнь начали стягивать бронетранспортеры Народной вооруженной полиции КНР.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Политический протест переходит в полицейский».