Трамп обвинил Google в манипуляциях голосами избирателей в пользу Клинтон

Президент США Дональд Трамп, ссылаясь на вышедший доклад, обвинил Google в манипулировании голосами избирателей в пользу Хиллари Клинтон. Что это за документ, господин Трамп не указывает.

«Google манипулировала голосами от 2,6 млн до 16 млн избирателей в пользу Хиллари Клинтон на выборах 2016!» — написал президент США в Twitter. «На Google надо подать в суд»,— отметил он, заключив, что «его победа оказалась еще больше».

Ранее Дональд Трамп говорил, что будет «очень внимательно следить за Google», подозревая компанию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года и грядущие выборы 2020 года. Поводом для подозрений президента стало интервью бывшего сотрудника Google Кевина Сернеки телеканалу Fox Business Network.

В нем он рассказал, что в компании крайне негативно относятся к господину Трампу и попытаются сделать все, чтобы он не смог переизбраться на новый срок.