Трамп заподозрил Google во вмешательстве в президентские выборы

Дональд Трамп заявил во вторник, что будет «очень внимательно следить за Google», подозревая компанию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года и грядущие выборы 2020 года. Поводом для подозрений президента стало интервью бывшего сотрудника Google Кевина Сернеки телеканалу Fox Business Network. В нем он рассказал, что в компании крайне негативно относятся к господину Трампу и попытаются сделать все, чтобы он не смог переизбраться на новый срок.

При этом ранее господин Трамп неоднократно обвинял компанию в том, что она скрывала негативные новости про Хиллари Клинтон во время предыдущих президентских выборов. Впрочем, никаких доказательств этого господин Трамп пока не предоставил.

«Сундар Пичай усердно пытался объяснить в Овальном кабинете, как сильно он любит меня, как хорошо делает свою работу наша администрация, что Google никогда не сотрудничала с военными Китая и что они никогда не помогали Хиллари Клинтон победить меня в 2016 году и не планируют незаконное вмешательство в выборы 2020 года, несмотря на все разговоры об обратном. И все это звучало хорошо, пока я не посмотрел интервью Кевина Сернеки… Все это совершенно незаконно. Мы очень внимательно следим за Google!» — написал Дональд Трамп в Twitter.

В Google уже отреагировали на интервью своего бывшего сотрудника, заявив, что он был уволен не за свои политические убеждения, а за систематические нарушения правил. В частности, заявляется, что он скачивал себе конфиденциальную информацию компании. При этом Google подчеркнула, что «подтасовка результатов поисковой выдачи по политическим причинам навредит нашему бизнесу и идет вразрез с нашей миссией предоставлять полезный контент всем пользователям».

Кирилл Сарханянц