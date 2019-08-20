Минобрнауки предложило расширить круг получателей звания «почетный профессор РАН»

Минобрнауки подготовило изменения в устав Российской академии наук (РАН) в части присвоения звания почетного профессора. Его предлагается давать выдающимся деятелям мировой культуры, государственным и общественным деятелям.
Сейчас звание присуждают ученым.
В начале года сообщалось, что РАН подготовит поправку в подпункт «к» п. 14 устава РАН, которая касается учреждения и присвоения почетных званий российским и иностранным ученым. 22 января президиум РАН должен был рассмотреть вопрос о присвоении звания «почетный профессор РАН» патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета федерации Валентине Матвиенко.
Голосование по вопросу присуждения почетных званий было отложено «до уточнения нормативной базы».
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