«Фиорентина» поборется со «Спартаком» и «Динамо» за Франка Рибери

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде заявил, что итальянский футбольный клуб не может предложить Франку Рибери такой же контракт, как клубы из России. Ранее итальянские СМИ сообщили, что в услугах 36-летнего полузащитника заинтересованы московские «Спартак» и «Динамо», но фаворитом в борьбе за французского игрока является «Фиорентина». Сам Рибери должен принять окончательное решение в ближайшие дни.

«Нам нравится Рибери, но в данный момент он рассматривает различные варианты продолжения карьеры. К сожалению, мы не можем предложить ему такую же зарплату, как арабские или российские клубы,— цитирует Праде Football Italia.— Если он хочет продолжать играть в футбол на высоком уровне, то мы его ждем».

Франк Рибери по окончании прошлого сезона покинул немецкую «Баварию», за которую выступал с 2007 года. В составе немецкой команды он стал девятикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка Германии, победителем Лиги чемпионов.

Ранее Рибери выступал за турецкий «Галатасарай», а также за несколько французских клубов, в числе которых «Марсель». В составе сборной Франции он провел более 80 матчей, завоевал серебро на чемпионате мира-2006.

«РИА Новости»