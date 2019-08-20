Теннисные рейтинги

Рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11685 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945. 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950. 4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4925. 5 (8). Даниил Медведев (Россия) — 4195. 6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4005. 7 (5). Кеи Нисикори (Япония) — 4005. 8 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3455. 9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2890. 10 (11). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2575. 11 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2510. 12 (13). Борна Чорич (Хорватия) — 2160. 13 (15). Гаэль Монфис (Франция) — 2140. 14 (16). Джон Иснер (США) — 2075. 15 (19). Давид Гоффен (Бельгия) — 2055. 16 (12). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 2050. 17 (14). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2050. 18 (17). Николоз Басилашвили (Грузия) — 1985. 19 (21). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1750. 20 (22). Гвидо Пелья (Аргентина) — 1735… 47 (70). Андрей Рублев (Россия) —1031.
Рейтинг WTA
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6606 очков. 2 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6501. 3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6315. 4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 4743. 5 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4492. 6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4485. 7 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325. 8 (8). Серена Уильямс (США) — 3935. 9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3320. 10 (18). Мэдисон Кис — 3267. 11 (10). Слоун Стивенс (обе — США) — 3189. 12 (11). Анастасия Севастова (Латвия) — 3167. 13 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3008. 14 (13). Анжелик Кербер (Германия) — 2870. 15 (14). Бьянка Андрееску (Канада) — 2837. 16 (15). Джоанна Конта (Великобритания) — 2695. 17 (16). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2651. 18 (17). Ван Цян (Китай) — 2593. 19 (19). Каролин Возняцки (Дания) — 2537. 20 (22). София Кенин (США) — 2460… 42 (41). Дарья Касаткина —1330. 43 (43). Екатерина Александрова —1273… 46 (45). Анастасия Павлюченкова —1180… 51 (57). Вероника Кудерметова — 1074… 60 (59). Маргарита Гаспарян —969… 62 (153). Светлана Кузнецова — 936… 76 (76). Анастасия Потапова — 817… 85 (84). Вера Звонарева — 700… 87 (97). Мария Шарапова — 696… 93 (93). Анна Блинкова —664… 98 (96). Наталья Вихлянцева (все — Россия) — 630.
В скобках — позиция в предыдущем рейтинге.
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