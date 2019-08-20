Россиянам не до игр

Только 19% россиян заявили, что играют в видеоигры, а 48% признались, что никогда этого не делали, следует из результатов опроса ВЦИОМа, опубликованных 19 августа. Согласно исследованию, больше всего геймеров среди россиян в возрасте 18–24 лет (40%), а самое популярное устройство для игр — мобильный телефон (48%).

По данным ВЦИОМа, 79% россиян, играющих в видеоигры, не тратят на них деньги. Среди тех, кто платит, средняя сумма в месяц составила 959 руб., а среди респондентов в возрасте 18–24 лет — 1456 руб. Любимой видеоигрой респонденты назвали «World of Tanks» (11%), на втором месте пасьянс, на третьем — «Сокровища пиратов».

Дмитрий Шестоперов