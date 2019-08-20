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Рынок медиа и развлечений в России

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 10
Сегмент Выручка ($ млн) Среднегодовой темп роста (%)
2018 год 2023 год
Доступ в интернет 6597 10764 10,29
Интернет-реклама 3096 5468 12
Телевизионная реклама 2962 3935 5,85
Видеоигры 1910 2508 5,59
Платное телевидение 1498 1843 4,23
Издание журналов и газет 1309 1067 –4
Книгоиздание 1272 1327 0,85
B2B (маркетинговые исследования и др.) 1179 1338 2,57
Кинопрокат 784 980 4,56
Наружная реклама 617 648 0,97
Музыкальная индустрия 596 758 4,92
Радио и подкасты 265 388 7,92
ОТТ-видео 190 328 11,49
Виртуальная реальность 26 100 30,69
Киберспорт 13 31 19,77

Источник: PwC.

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