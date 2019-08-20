Рынок медиа и развлечений в России

Сегмент Выручка ($ млн) Среднегодовой темп роста (%) 2018 год 2023 год Доступ в интернет 6597 10764 10,29 Интернет-реклама 3096 5468 12 Телевизионная реклама 2962 3935 5,85 Видеоигры 1910 2508 5,59 Платное телевидение 1498 1843 4,23 Издание журналов и газет 1309 1067 –4 Книгоиздание 1272 1327 0,85 B2B (маркетинговые исследования и др.) 1179 1338 2,57 Кинопрокат 784 980 4,56 Наружная реклама 617 648 0,97 Музыкальная индустрия 596 758 4,92 Радио и подкасты 265 388 7,92 ОТТ-видео 190 328 11,49 Виртуальная реальность 26 100 30,69 Киберспорт 13 31 19,77