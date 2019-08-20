Рынок медиа и развлечений в России

|
|Сегмент
|Выручка ($ млн)
|Среднегодовой темп роста (%)
|2018 год
|2023 год
|Доступ в интернет
|6597
|10764
|10,29
|Интернет-реклама
|3096
|5468
|12
|Телевизионная реклама
|2962
|3935
|5,85
|Видеоигры
|1910
|2508
|5,59
|Платное телевидение
|1498
|1843
|4,23
|Издание журналов и газет
|1309
|1067
|–4
|Книгоиздание
|1272
|1327
|0,85
|B2B (маркетинговые исследования и др.)
|1179
|1338
|2,57
|Кинопрокат
|784
|980
|4,56
|Наружная реклама
|617
|648
|0,97
|Музыкальная индустрия
|596
|758
|4,92
|Радио и подкасты
|265
|388
|7,92
|ОТТ-видео
|190
|328
|11,49
|Виртуальная реальность
|26
|100
|30,69
|Киберспорт
|13
|31
|19,77
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