«Пучки света преображают дома и улицы»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает, где в Москве планируют установить архитектурно-художественную подсветку и почему девелоперы озаботились этим вопросом.

Сверкает город миллионами огней, и ночь уже почти как день светла. Романтично? Да. Но все же это дело техники, точнее, светодиодных технологий. Архитектурная подсветка — относительно новый и красивый тренд на рынке. А в праздничные дни и каникулы добавляются еще декоративная и тематическая.

Сегодня архитектурно-художественная подсветка украшает около уже около 2,5 тыс. зданий в столице. В основном в районах Садового и Бульварного колец, на проспекте Мира и Ярославском шоссе. Конечно, в зоне Московского Кремля и на Тверской улице вместе с Ленинградским проспектом. Но не только. Есть подсветка и на таких шоссе, как Варшавское и Каширское. А до конца года засветятся еще 29 зданий, расположенных вдоль набережных Москвы. Среди них набережная Тараса Шевченко, Саввинская, Бережковская, Лужнецкая и даже Космодамианская, а также Братеевский мост.

По мнению архитекторов, это должно преобразить акваторию Москвы-реки. Зачем? Как один из вариантов правильного ответа — сделать более привлекательными и популярными водные и наземные туристические маршруты города. То есть чтобы было, где красиво прогуливаться москвичам и гостям столицы, кроме, к примеру, Зарядья и ВДНХ. Пучки света разной мощности, формы и цвета преображают дома и улицы. При этом некоторые строения становятся совсем не похожими на себя дневных.

Проекты подсветки девелоперы зачастую теперь готовят параллельно с остальной документацией по застройке. Работу по одному дому может стоить и 300 тыс., а может и 3 млн руб. Количество источников света прямо пропорционально стоимости. Кстати, в некоторых городах мира уже приходится бороться со световым «загрязнением» неба, влияющим на животный мир. В связи с этим наиболее ответственные производители, разрабатывая приборы, продумывают, как избежать лишнего распыления света в атмосфере.