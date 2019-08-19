Lamborghini показала эксклюзивный Aventador SVJ 63 Roadster

Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster. Фото: Lamborghini

Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster. Фото: Lamborghini

Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster. Фото: Lamborghini

Новое купе представляет собой особую версию 770-сильной модели, посвященную итальянскому автопроизводителю. Модификация названа в честь 1963 года — года основания марки Lamborghini.

Автомобиль выпустят тиражом всего в 63 экземпляра. Технически Aventador SVJ 63 Roadster будет идентичен Aventador SVJ Roadster, но станет отличаться особым оформлением кузова и салона.

Специалисты подразделений Centro Stile и Ad Personam разработали восемь эксклюзивных вариантов декора экстерьера и три вида отделки интерьера. Особенностью модели станет широкое использование неокрашенного углепластика в лакированном и матовом вариантах по выбору заказчика.

Презентационная машина окрашена в матово-серый цвет Grigio Acheso с деталями оранжевого оттенка Arancio Dac. В том же цветовом сочетании решена и отделка салона.

Напомним, премьера нового Lamborghini Aventador SVJ Roadster состоялась в марте на автосалоне в Женеве. В 2018 году было показано купе Lamborghini Aventador SVJ и его версия SVJ 63.