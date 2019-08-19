Осужденный за вербовку пожаловался в ЕСПЧ на пытки

Осужденный в начале августа 2019 года за вербовку знакомых в незаконное вооруженное формирование, а также за хранение оружия Тимур Муритов направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на пытки во время расследования. Во время рассмотрения его дела в российских судах он также заявлял, что его признательные показания получены под пытками, однако уголовного дела возбуждено не было.

Тимура Муритова задержали в марте 2018 года. По данным следствия, весной 2015 года он убеждал двоих знакомых уехать в Сирию, предлагая вступить там в незаконное вооруженное формирование. При обыске у него дома обнаружили боеприпасы и оружие. В суде Тимур Муритов отрицал предъявленные ему обвинения, говоря, что не придерживается экстремистских взглядов, и настаивал, что признательные показания получены под пытками.

Так, в апреле 2018 года в Ленинском суде в Махачкале на заседании по продлению меры пресечения он несколько раз пытался сообщить судье, что был похищен неизвестными, которые пытали его электрическим током, требуя признательных показаний. Так как судья несколько раз прерывал обвиняемого, тот порезал себе вены, требуя приезда прокурора. После заседания суда следователь взял объяснения по факту применения к нему пыток, а Тимур Муритов, как сообщали в правозащитном центре «Мемориал», «отказался от показаний, данных под пытками». В августе 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) приговорил Муритова к восьми годам лишения свободы и штрафу 10 тыс. руб.

Как сказала “Ъ” юрист правозащитного центра «Мемориал» Марина Агальцова, жалоба в ЕСПЧ от имени Тимура Муритова подана по нескольким статьям Конвенции о защите прав человека и основных свобод: ст. 3 (запрещение пыток), ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни), ст. 9 (свобода мысли, совести и религии). При этом жалоба по ст. 3 и ст. 8 даются в совокупности со ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

«У нас, по сути, не было эффективного средства обжалования, в российской системе так и не удалось рассмотреть жалобу Муритова (на пытки),— пояснила госпожа Агальцова.— Расследование жалобы на пытки проходило странно: Тимур Муритов указал, кто его пытал, назвав их имена, так как "исполнители" общались между собой, а также сообщил, в каком отделении полиции эти люди предположительно находятся, однако следствие так и не смогло установить, кто же они, и следователь отказал в возбуждении уголовного дела». «В нашей жалобе это является центральным — пытки на уровне дознания,— продолжила она.— При этом жалоба в ЕСПЧ не касается обвинения как такового: мы жалуемся на то, как дело расследовалось».

Ст. 5 о праве на свободу и личную неприкосновенность дается в совокупности со ст. 17 (запрещение злоупотребления правами), согласно тексту жалобы, она нарушена, так как «Тимур Муритов был похищен силовиками 4 марта 2018 года, чтобы заставить его оговорить себя и признаться в преступлении, которого он не совершал». Адвокат добавила, что Тимур Муритов также жалуется на «нечеловеческие условия в камерах»: «Это стандартная системная проблема для России. Муритову, в частности, в Махачкале в первые недели задержания не давали сидеть: весь день, по 16 часов, он был вынужден стоять, что вредно при имеющемся у него варикозном расширении вен. А когда его перевели в СИЗО в Ростов-на-Дону, то там была полная антисанитария».

Адвокат также напомнила, что ее клиент является мусульманином, а в СИЗО в Ростове-на-Дону «людей не разделяли по их верованиям и кормили всех свининой, соответственно, он не мог есть».

Такое отношение, по ее словам, дает возможность жаловаться на нарушения статьи конвенции, говорящей о свободе религии. Что касается жалобы на нарушение права на уважение частной жизни (ст. 8), то здесь имеется в виду видеонаблюдение в камере в Махачкале.

Валерия Мишина