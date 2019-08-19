Галямина подала в Верховный суд из-за отказа в регистрации ее кандидатом в Мосгордуму

Муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина подала в Верховный суд РФ иск по поводу отказа Мосгорсуда зарегистрировать ее кандидатом в Мосгордуму. «Подали апелляцию в Верховный суд РФ. На днях будет назначено заседание, о чем обязательно сообщим отдельно»,— говорится в сообщении в Twitter госпожи Галяминой.

Рабочая группа ЦИКа рекомендовала отказать Юлии Галяминой в регистрации на выборы: как и большинству недопущенных кандидатов, ей не хватило количества незабракованных подписей. Мосгорсуд отказал в регистрации ей 12 августа. Сама госпожа Галямина заключена под административный арест на 15 суток, назначенный ей судом за участие в массовой акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Она была арестована сразу после истечение срока ее прошлого ареста — десять суток за призывы к участию в несанкционированной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). В настоящий момент в спецприемниках Москвы продолжают находиться незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Дмитрий Гудков и Константин Янкаускас.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 кандидатам-самовыдвиженцам. В связи с этим в столице с июля проходят протестные акции в их поддержку. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября. 19 из 57 незарегистрированных кандидатов подали жалобы на решение окружных комиссий в ЦИК.

Подробнее о протестах — в материалах “Ъ”.