Движение для грузовиков ограничат возле казанского аэропорта из-за WorldSkills

Движение для грузовых машин планируют ограничить на подъезде к аэропорту Казани во время мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills, говорится в сообщении пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».

С 22 по 27 августа с 6:00 до 22:00 грузовики не смогут ездить на подъездной дороге к аэропорту от трассы Р-239 «Казань – Оренбург». Водителей просят следовать требованиям временных дорожных знаков.

Чемпионат мира по профмастерству WorldSkills состоится в Казани с 22 по 27 августа. Его участниками станут порядка 1,6 тыс. молодых профессионалов почти из 70 стран. Они будут соревноваться в 56 компетенциях. Главной площадкой соревнований станет международный выставочный центр «Казань Экспо».

Ранее сообщалось, что в Татарстане из-за проведения WorldSkills изменится расписание движения поездов.

"Ъ-Казань"