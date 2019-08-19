В Казани перенесли открытие обновленного зоопарка

Ко Дню Республики Татарстан, 30 августа, обновленный Казанский зооботсад открыть не получится. Об этом во время делового понедельника заявил глава управления культуры исполкома Азат Абзалов, сообщает «Казанский репортер».

По его словам, вся причина в том, что животные еще неготовы, хотя все строительные работы практически закончены. Однако, животные должны быть подготовлены: им требуется и карантин, и адаптация. Власти Казани намерены посоветоваться в этом плане с научным сообществом и ведущими экспертами. Дата открытия нового зоопарка пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов может подарить животных Казанскому зооботсаду.

"Ъ-Казань"