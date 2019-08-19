«РВК-Воронеж»: реконструкция главного левобережного коллектора идёт с опережением

Фото: РВК-Воронеж

«РВК-Воронеж» продолжает реконструкцию главного левобережного канализационного коллектора (ГЛК) – одного из ключевых проектов инвестиционной программы предприятия на 2019-2024 гг. За июль и половину августа проложено 300 метров пластикового трубопровода диаметром 1600 мм. Всего, к маю следующего года планируется завершить реконструкцию весего участка - 1350 метров ГЛК.



«Участок главного левобережного коллектора проходит по территории парка «Алые паруса», одного из самых излюбленных мест отдыха воронежцев. По графику, реконструкция этого участка приходится на май – август 2020 года. Но в этот период в парке проводится основная масса культурных мероприятий для горожан. Поэтому было принято решение ускорить темпы работ. Согласно скорректированному графику следующей весной в «Алых парусах» мы планируем завершить не только монтаж, но и полное восстановление благоустройства», - рассказал директор по капитальному строительству «РВК-Воронеж» Павел Лапин.

Напомним, в 2016 году был закончен первый этап по реконструкции 3500 метров ГЛК. В июне 2019 года был начат второй этап работ по санации трубопровода методом «труба в трубе». Внутри изношенного железобетонного коллектора протянут полиэтиленовый трубопровод, который не подвержен коррозии и обрушениям, а гарантированный срок службы – не менее 50 лет.

Сложность работ заключается в близком расположении грунтовых вод, поскольку коллектор проходит вдоль воронежского водохранилища. Специалистам также приходится иметь дело с обилием илистых отложений. Примечательно, что работы ведутся на глубине до 10 метров, без остановки приема стоков – «в потоке», поэтому услуга по водоотведению оказывается воронежцам в полном объеме. Более того, этот способ производства работ не требует дополнительных расходов, поскольку не предусматривает перекачку стоков. И его можно применять круглогодично.