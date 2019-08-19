«Фармаимпекс» из Удмуртии вошла в ТОП-15 самых крупных аптечных сетей России

ГК «Фармаимпекс» из Удмуртии заняла 12-е место в рейтинге самых крупных аптечных сетей России по итогам первого полугодия 2019 года. Об этом в своем материале сообщает “Ъ”.

Объем продаж «Фармаимпекс» за обозначенный период составляет 14,3 млрд руб. Это на 21% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Доля компании на аптечном рынке России составляет 2,3%, количество точек продаж — 1,25 тыс.

Лидерами рейтинга стали АСНА, «Ригла», «Эркафарм», Аптечная сеть «36,6» и «Имплозия». Объем продаж этих компаний за первое полугодие составляет 78,7 млрд руб., 38,3 млрд руб., 30,2 млрд руб., 24,2 млрд руб. и 22,3 млрд руб. соответственно. Их доля на аптечном рынке страны составляет 12,8%, 6,2%, 4,9%, 4% и 3,6%.