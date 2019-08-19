Ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева рассмотрят на территории белгородской колонии

Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрит ходатайство адвоката об условно досрочном освобождении (УДО) осужденных Кирилла и Александра Кокориных и Павла Мамаева 6 сентября. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в областном суде, рассмотрение состоится в выездном заседании на территории исправительной колонии (ИК) №4 в Алексеевке. «Это связано с вопросами безопасности и возможностью председательствующего судьи обозревать заключенных, изучить все необходимые ему документы. Так просто удобнее, обычная практика районного суда»,- добавили в облсуде.

Глава регионального УФСИН Игорь Видашев ранее говорил «Ъ-Черноземье», что перспектива получить УДО будет зависеть от поведения бывших футболистов сборной России, но он сам для этого «препятствий не видит»: «Они образцово себя ведут. Было несколько личных просьб, не нарушающих законодательство, и все… За время содержания в колонии ребята режим не нарушали, библиотеку и храм активно посещают». «При положительном решении суда ориентировочно с 10-го до конца сентября могут выйти»,- предполагал Игорь Видашев. По данным на середину августа у братьев Кокориных и Павла Мамаева было по два поощрения от руководства исправительного учреждения. В пресс-службе УФСИН «Ъ-Черноземье» сообщили, что в ведомство еще не поступили документы о назначении рассмотрения ходатайств футболистов на территории ИК-4.

Подробнее о том, как Павел Мамаев и Александр Кокорин зарабатывали себе УДО, в материале “Ъ-Черноземье” «На Привокзальную футбол отправился».

Андрей Цветков