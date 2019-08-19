Арендаторы потянулись за «однушками»

Спрос на аренду однокомнатных квартир достиг пятилетнего максимума, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на данные «Авито недвижимость». Только за последний месяц спрос на «однушки» вырос на два процентных пункта. Сейчас он составляет более 60% от всего объема.

Однокомнатные квартиры — наиболее доступный вариант на рынке. Все больше россиян выбирают именно его из-за растущих арендных ставок и цен на недвижимость, рассуждает главный редактор интернет-журнала «Мир квартир» Ирина Богатырева: «Повлиял рост цен на первичном рынке. А за ним всегда следует рынок вторичный, а за ними и аренда, поскольку, если цены растут, многие люди отказываются от покупки жилья. Соответственно, они продолжают либо начинают арендовать квартиру — спрос поддерживается, в первую очередь на “однушки”. Поскольку однокомнатные квартиры всегда были наиболее востребованным жильем на арендном рынке и составляют чуть более половины всего спроса. Мог повлиять сезонный фактор, поскольку в августе обычно оживляются студенты, начинают приискивать жилье».

Квартиры на вторичном рынке дорожают сами по себе — до этого сегмента рынка докатилась волна от перехода застройщиков на эскроу-счета. К тому же у владельцев жилья растут издержки, поэтому они вынуждены поднимать арендные ставки, говорит вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов: «Наймодатели пытаются таким образом компенсировать свои возрастающие издержки. Если мы возьмем и сверим стоимость хотя бы коммунальных платежей полтора-два года назад и сейчас, это, в общем-то, будут разные цифры. Где-то полгода назад активно отыгрывалось предстоящее изменение системы финансирования на рынке новостроек. Речь идет о переходе на так называемые эскроу-счета, то есть застройщики не могут больше принимать деньги от покупателей квартир в новостройках напрямую. “Вторичка” сейчас действительно дорожает, но она просто отыгрывает с некоторым опозданием те трансформации, которые произошли на рынке первичного жилья».

По оценкам «Авито недвижимость», аренда однокомнатной квартиры в России в среднем обходится в 16 тыс. руб. В Москве средняя ставка 36 тыс. в месяц.

Илья Сизов