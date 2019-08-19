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Стадион «Фишт» в Сочи может стать площадкой для проведения матчей сборной России

Фото: администрация Сочи

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края направило предложение в Российский футбольный союз (РФС) о возможности проведения матчей национальной сборной по футболу на сочинском стадионе «Фишт». В настоящее время домашние матчи в отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная России проведет в Калининграде (9 сентября против команды Казахстана), Москве (10 октября против сборной Шотландии) и Санкт-Петербурге (16 ноября против Бельгии).

Молодежная сборная России домашние матчи в рамках отборочного турнира ЧМ Европы-2021 проведет в Саранске (6 сентября против сборной Сербии) и Екатеринбурге (11 октября против команды Польши).

Как отмечает министр физкультуры и спорта края Андрей Марков, город и край заинтересованы в проведении матчей в Сочи. На «Фиште», по его словам, проходили церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года, а в 2018-м на стадионе было сыграно шесть матчей Чемпионата мира по футболу, в том числе – четвертьфинал Россия — Хорватия. «Сочи – популярный круглогодичный курорт, что гарантирует постоянный приток туристов, а значит и полные трибуны стадиона», – отметил господин Марков.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, летом минувшего года в Сочи перебазировался питерский клуб «Динамо», переименованный в ФК «Сочи». Это было сделано, в том числе, с целью задействовать футбольную инфраструктуру олимпийской столицы, не имеющей ранее долгое время домашнего клуба. По итогам сезона 2018/2019 клуб занял второе место во втором дивизионе и вышел в Премьер-лигу.

21 июля на «Фиште» прошла игра ФК «Сочи» с питерским «Зенитом». Матч закончился со счетом 0:2 в пользу гостей из северной столицы. На стадионе тогда насчитали 35 102 болельщика. По информации ТурСтата, эта игра стала одной из самых посещаемых во втором туре РПЛ.

Василий Хитрых


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