ФК «Сочи» уступил питерскому «Зениту» на своем поле со счетом 0:2

В минувшее воскресенье, 21 июля, на сочинском стадионе «Фишт» прошла домашняя игра ФК «Сочи» в Российской Премьер-лиге. Гостем курортной столицы стал чемпион РПЛ прошлого года питерский клуб «Зенит». Матч закончился не в пользу новичков Премьер-лиги со счетом 0:2. Победу петербуржцам принесли голы Магомеда Оздоева и Сердара Азмуна с пенальти.

Как сообщили в пресс-службе сочинского клуба, на стадионе «Фишт» собралось 35 102 болельщика. По информации ТурСтата, эта игра стала одной из самых посещаемых во втором туре РПЛ.

Следующая игра ФК «Сочи» пройдет 27 июля в краевой столице - сочинские футболисты встретятся с «Краснодаром». На своем поле «Сочи» сыграет 4 августа в матче с «Уфой».

21 июля ФК «Краснодар» «вырвал» победу у «Уфы» в матче, прошедшем в столице Башкотостана, завершив его со счетом 3:2.

Василий Хитрых