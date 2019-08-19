Минфин ждет разъяснений подрядчика из-за найденных на свалке документов ведомства

Минфин России запросил пояснения у подрядной организации, которая отвечает за вывоз отходов ведомства, в связи с обнаруженными документами ведомства на свалке вблизи поселка Восток Наро-Фоминского района Московской области.

«Вывоз твердых бытовых отходов ведомства осуществляется подрядной организацией по контракту, заключенному по итогам конкурсных процедур. Мы запросили пояснения у этой организации по сложившейся ситуации»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Минфин утверждает, что в самом министерстве, документы, содержащие секретную и конфиденциальную информацию, утилизируются строго по установленным правилам и нормативам.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что жители поселка Восток обнаружили несанкционированную свалку, где среди строительного мусора находились выброшенные документы Минфина, некоторые из которых содержат подпись министра Антона Силуанова. Отмечается, что основная масса документов — копии с оригиналов.