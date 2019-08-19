В Тамбовской области направили 320 млн рублей на благоустройство общественных территорий

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда») в 2019 году запланировано благоустройство 150 дворовых и 113 общественных территорий. Такие данные приводит пресс-служба администрации Тамбовской области. На эти цели направлено 320,4 млн руб., из которых около 306 млн руб. — из федерального бюджета, 6,2 млн руб. — из регионального и 3,1 млн руб. — из бюджетов муниципальных образований. Еще 5 млн руб. привлечено из внебюджетных источников.

По данным областных властей, уже благоустроено 133 двора и 71 общественная территория. В Тамбове, Котовске, Мичуринске, Моршанске, Уварово, Рассказово прошло рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены прежде всего. В этом году голосование проходило в два этапа. В феврале муниципалитеты выбрали общественные пространства, которые преобразятся в 2019 году, в июне — на 2020-й. Участниками проекта стали 92 муниципалитета, в части из них подрядчики уже завершили работы.

О том, как в Воронеже спорят о благоустройстве общественных пространств, — в публикации “Ъ-Черноземье” «Перерешали вместе».

Валерия Розбот